Мужчину с попавшим в бронхи стоматологическим буром спасли в больнице в Мытищах

Врачи Мытищинской больницы спасли мужчину, в дыхательные пути которого попал стоматологический бур. Это случилось, когда пациент лечил зубы в частной клинике.

Мужчина незамедлительно обратился к специалистам, которые провели рентген и обнаружили инородное тело в левом бронхе. Потребовалась срочная операция – промедление могло стоить пациенту жизни.

Анестезиолог тщательно осмотрел его и собрал полный анамнез, поскольку ранее у мужчины не было никаких операций.

«Главная задача заключалась не просто в удалении инородного тела, а в том, чтобы сделать это максимально аккуратно: острая часть бура могла повредить стенки бронха, вызвав кровотечение или перфорацию», — пояснила врач-эндоскопист Мария Юрченко.

При помощи современного эндоскопического оборудования стоматологический инструмент удалось надежно зафиксировать и плавно извлечь, не травмировав окружающие ткани.

Состояние пациента после вмешательство быстро стабилизировалось. Его выписали через несколько дней.

Мужчина поблагодарил медиков за чуткость и высокий профессионализм.