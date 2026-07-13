Мужчину с почти полностью перекрытой сонной артерией спасли в больнице в Пушкино

Пожилой мужчина с жалобами на головокружения и один эпизод потери речи обратился за помощью в больницу в Пушкино. У него выявили почти полное перекрытие сонной артерии.

Невролог заподозрил у мужчины транзиторную ишемическую атаку, после чего пациента направили на УЗИ брахиоцефальных сосудов, которые обеспечивают кровоснабжение верхних конечностей и доставку кислорода в мозг.

Врачи обнаружили гемодинамическую бляшку, которая на 75% закрывала просвет сонной артерии.

«Бляшка была с тромботическими наслоениями и фрагментами распада, которые в любой момент могут отлетать и попадать в мозг. Эти процессы и приводят к развитию ишемического инсульта», — рассказал сосудистый хирург Пушкинской больницы Борис Козловский.

Мужчину госпитализировали, ему првоели одну из самых кропотливых операций — каротидную эндартерэктомию.

«Процедура проводилась при пережатии артерии, поэтому важно было действовать быстро, чтобы не допустить тромбообразования. В ходе операции из внутренней сонной артерии была удалена атеросклеротическая бляшка и восстановлен нормальный кровоток к головному мозгу», — сказал врач.

На четвертый день пациента выписали. Теперь ему предстоит плановое наблюдение у врачей.