Мужчину с пипеткой в мочевом пузыре спасли в больнице в Красногорске

Бригада скорой помощи доставила в урологическое отделение Красногорской больницы мужчину в возрасте 45 лет с жалобами на боль внизу живота. В его мочевом пузыре обнаружили пипетку. Пациент не смог объяснить, как инородное тело оказалось внутри.

Инородное тело в мочевом пузыре представляло серьезную угрозу для здоровья, пояснил заведующий урологическим отделением Красногорской больницы Петр Сысоев. Пипетка могла травмировать слизистую оболочку, вызвать воспаление и привести к инфекции мочевыводящих путей, формированию камней, нарушению оттока мочи и даже повреждению почек.

«Чтобы оценить степень повреждения и извлечь инородное тело, мы выполнили эндоскопическое вмешательство. К счастью, серьезных травм мы не обнаружили, а пипетка успешно была удалена с помощью эндоскопа», — сказал врач.

Он добавил, что даже при отсутствии тревожных симптомов инородное тело может стать источников хронического воспаления и болей. Своевременное удаление предмета снижает риски осложнение и предотвращает опасные последствия для здоровья.

Сейчас мужчина чувствует себя лучше, в ближайшее время его выпишут домов.