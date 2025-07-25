Мужчину с переломом позвоночника после прыжка в озеро спасли в больнице в Коломне

Врачи Коломенской больницы спасли 32-летнего мужчину с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга. Травмы пациент получил, когда прыгнул в озеро и ударился о дно головой.

В больницу мужчину привезли в экстренном порядке.

«Для восстановления структуры и подвижности шейного отдела позвоночника врачи удалили сломанный позвонок, освободили спинной мозг от сдавления костными отломками, затем удалили травматическую грыжу межпозвонкового диска и заменили сломанный позвонок костным аутотрансплантантом, тем самым предотвратив развитие серьезных осложнений», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.

Вмешательство, в рамках которого использовали операционный микроскоп и микрохирургические инструменты, длилось свыше трех часов.

«Травма ныряльщика» зачастую становится причиной паралича, однако своевременная операция позволила мужчине сохранить двигательную активность. Он провел в стационаре неделю, после чего вернулся домой.

Медики советуют не нырять в водоемы в незнакомых местах и отдавать предпочтения безопасным входам в воду. Отдыхать рекомендуется только в разрешенных местах.