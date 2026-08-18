Мужчину с переломом пятки после падения с лестницы спасли в больнице в Истре

В Истринскую клиническую больницу экстренно доставили пациента с острой болью в ногах. Мужчина получил травму во время хозяйственных работ, упав с пошатнувшейся трехметровой лестницы на тротуарную плитку.

В приемном отделении пострадавшему сделали рентген и диагностировали перелом пяточной кости со смещением. Пациента незамедлительно госпитализировали в травматологическое отделение для проведения операции. Она заняла около 40 минут.

«Из дообследования была выполнена компьютерная томография для определения объема оперативного вмешательства. Было решено провести малоинвазивный остеосинтез винтами — при таком методе лечения фиксация костных отломков выполняется через небольшие проколы и разрезы без обширного хирургического доступа», — рассказал заведующий травматологическим отделением Дмитрий Сухоруков.

Мужчину уже выписали из стационара, он передвигается с помощью костылей без гипса. Восстановительный период займет до шести месяцев, а полноценная нагрузка на ногу станет возможна через 10–12 недель. Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность при проведении работ на высоте.