Мужчину с патронами к огнестрельному оружию задержали в Ленинском округе

Сотрудники Ленинского отдела Росгвардии задержали мужчину, у которого были при себе патроны к огнестрельному оружию ограниченного поражения. Его задержали и передали полиции.

Как рассказали в ведомстве, во время патрулирования в селе Молоково стражи порядка обратили внимание на иномарку, водитель которой попытался скрыться при виде экипажа. Росгвардейцы решили выяснить причину подозрительного поведения и блокировали транспорт после непродолжительной погони. Оказалось, что юноша хранил при себе коробку с патронами и два магазина от огнестрельного оружия.

Москвич в возрасте 24 лет был передан полиции для дальнейшего разбирательства.