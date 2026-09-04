Мужчину с оторванным сосудистым протезом спасли в больнице в Долгопрудном

В сосудистое отделение Долгопрудненской клинической больницы поступил 72-летний пациент со сложным постоперационным осложнением. Мужчина столкнулся с ложной аневризмой дистального анастомоза, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

При этом состоянии отрывается сосудистый протез и образуется пульсирующая гематома под тонкой капсулой.

В 2021 году в одной из федеральных клиник Москвы пациенту провели бифуркационное аорто-бедренное протезирование по поводу аневризмы брюшной аорты. Около месяца назад он обнаружил на правом бедре новообразование, которое начало пульсировать.

В конце лета команда хирургов Долгопрудненской больницы под руководством заведующего Алексея Варина провела высокотехнологичную операцию. Врачи выполнили резекцию пораженного участка и заменили фрагмент бедренной артерии вместе с частью старого протеза на новый синтетический шунт.

Лечение прошло успешно: послеоперационный период не вызвал осложнений, и спустя несколько дней пациента выписали.