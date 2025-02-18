Мужчину с острым инфарктом миокарда спасли в сосудистом центре в Реутове

Врачи регионального сосудистого центра Реутовской больницы спасли 62-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. Когда скорая помощь привезла пациента в клинику, он находился в коме.

Незадолго до этого мужчина почувствовал одышку и пожаловался на боль в грудной клетке. Родственники вызвали врачей. Во время транспортировки у пациента произошла клиническая смерть. В больнице специалисты выполнили реанимационные мероприятия и приняли решение провести хирургическое вмешательство.

«Была выполнена коронароангиография со стентированием сосудов сердца - малотравматичная операция на сосудах, имеющих атеросклеротические изменения. Операция направлена на восстановление проходимости коронарных артерий", – сообщила заведующая отделением анестезиологии-реанимации Юлия Ляпина.

После вмешательства состояние пациента стабилизировалось. Позже он пришел в сознание и смог самостоятельно дышать. Мужчину уже выписали на амбулаторное лечение.

Врачи напомнили, что к признакам инфаркта относятся слабость, сильное потоотделение, головокружение, ощущение тяжести в области желудка, а также одышка и боли за грудиной. При возникновении таких симптомов следует незамедлительно вызвать скорую помощь по номеру 112.