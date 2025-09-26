Мужчину с острой кишечной непроходимостью спасли в больнице в Зарайске

Врачи Зарайской больницы спасли жизнь 73-летнему мужчине с кишечным узлом. Пациента, который жаловался на острые боли в животе, в медицинское учреждение привезла бригада скорой помощи.

Во время видеолапароскопической диагностики, позволившей осмотреть брюшную полость через небольшие проколы, специалисты обнаружили, что кишечные петли связаны в тугой узел.

Это состояние могло возникнуть из-за увеличения толстой кишки, ее сужения в некоторых зонах, а также на фоне хронического запора, внутрибрюшных спаек и возраста пациента.

Кишечная непроходимость спровоцировала нарушение кровоснабжения тканей, что, в свою очередь, могло стать причиной некроза при несвоевременном вмешательстве медиков.

«С учетом сложности выявленной патологии и невозможности провести полноценную операцию запланированным методом через небольшие проколы было принято решение о переходе к открытому методу. Так, мы распутали образовавшийся узел и восстановили нормальное положение кишечника», — пояснил заведующий хирургическим отделением Зарайской больницы Павел Комаров.

Функции органа удалось сохранить. Сейчас состояние мужчины стабильное, уже скоро его выпишут.