Мужчину с осколком стекла в глазу спасли в больнице в Раменском

Мужчина поступил в офтальмологическое отделение Раменской больницы с жалобами на боли и рези в правом глазу, а также на полную потерю зрения. Он рассказал, что получил травму 1,5 года назад во время атаки дрона.

Врачи выявили у пациента проникающее ранение роговицы с инородным телом в хрусталике, набухающую катаракту и вторичную глаукому. Мужчина рассказал, что 1,5 года назад ему в глаз попал стеклянный осколок, однако за помощью обращаться не стал. За это время развилась осложненная катаракта, при которой произошло оводнение и увеличение хрусталика в размерах. В результате повысилось внутриглазное давление, был риск необратимой слепоты.

«В день поступления мы выполнили витрэктомию — частичное удаление стекловидного тела. После чего сразу удалили поврежденный хрусталик глаза и инородное тело. В результате оперативного вмешательства мы заменили помутневший хрусталик на искусственную линзу. Операция прошла успешно, и остроту зрения на правом глазу удалось восстановить на 80%», — сказал заведующий отделением Павел Швец.

После операции пациент быстро восстановился, сейчас он выписал на амбулаторное лечение.

Врачи отметили, что проникающие травмы глаза входят в перечень самых серьезных и тяжелых состояний, с которыми может столкнуться офтальмолог.