Мужчину с опухолью возле основания черепа спасли в больнице в Ступине

Врачи Ступинской больницы спасли 69-летнего пациента с опухолью у основания черепа. Ранее он жаловался на хроническую заложенность носа и риносинусит.

Мужчине назначили операцию, при подготовке к которой ему сделали компьютерную томографию. В рамках исследования придаточных пазух носа специалисты заметили остеому — 20-миллиметровое доброкачественное образование из костной ткани.

Расположение опухоли требовало особой аккуратности при вмешательстве.

«Неосторожные действия могли вызвать серьезные осложнения — ликворею. „Утечку“ спинномозговой жидкости, которая обычно защищает и питает мозг и спинной мозг. Чтобы обеспечить хирургический доступ, мы выполнили полисинусотомию — операцию по вскрытию и очищению воспаленных пазух носа от гноя и слизи. А после успешно удалили новообразование», — пояснил заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.

По его словам, отсутствие вмешательства могло привести к прорастанию образования в полость черепа.

Пациента уже выписали.