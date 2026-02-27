Мужчину с опухолью в кишечнике размером 10 см спасли в больнице в Талдоме
Врачи Талдомской больницы удалили 62-летнему пациенту крупную опухоль в кишечнике. Пациента в медицинское учреждение доставила бригада скорой помощи.
У мужчины возникли сильные боли в животе и тошнота. Во время обследования у него в кишечнике обнаружили новообразование 10 на четыре сантиметра, которое перекрывало просвет кишки и привело к острой непроходимости.
Это, в свою очередь, могло стать причиной тяжелой интоксикации, перитонита и даже летального исхода.
«Мы не только удалили пораженный участок кишечника вместе с опухолью, но и сразу же восстановили целостность органа, соединив здоровые концы. Этот метод называется одномоментным формированием анастомоза. Такой подход позволил обойтись без установки колостомы – выведением кишки на переднюю брюшную стенку для вывода отходов", – рассказал заведующий хирургическим отделением Вадим Афроськин.
Работу пищеварительной системы пациента восстановили. Он успешно восстанавливается после вмешательства. Его выписали на амбулаторное лечение.