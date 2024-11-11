Мужчину с опухолью размером 8 см в кишечнике спасли в больнице Подольска

Мужчина в возрасте 57 лет поступил в больницу в Подольске с жалобами на слабость, головокружение и черный стул. У него выявили опухоль в кишечнике размером восемь сантиметров.

Тревожные симптомы беспокоили мужчину в течение нескольких лет и усилились в последнее время. Обследование выявило у него новообразование в тонкой кишке.

По словам заведующего отделением хирургии Виталия Филиппова, состояние пациента было тяжелым, ему потребовалась операция. При этом сначала нужно было провести интенсивную терапию, чтобы повысить уровень гемоглобина в крови.

«После стабилизации состояния пациента хирурги провели операцию, в ходе которой удалили восьми сантиметровую опухоль и участок тонкой кишки, где она располагалась. Затем восстановили целостность кишечника. Операция прошла успешно, а послеоперационный период — без осложнений. Новообразование направлено на гистологию», — рассказал врач.

Мужчину уже выписали домов под наблюдение врачей.