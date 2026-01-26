Мужчину с опухолью мозга размером с теннисный мяч спасли в больнице в Коломне
Специалисты Коломенской больницы избавили 72-летнего пациента от опухоли мозга размером с теннисный мяч. Новообразование обнаружили случайно — мужчина упал на улице и получил сотрясение мозга.
Его доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Во время компьютерной томографии у пациента выявили опухоль передней черепной ямки, которая росла из оболочек мозга.
По словам мужчины, он долгое время испытывал головную боль, головокружения, проблемы с памятью и зрением, однако не обследовался. Опухоль привела к отеку мозга и искажению реальности.
«Сложнейшая операция по удалению новообразования длилась более пяти часов. Нейрохирурги использовали современное высокотехнологичное оборудование больницы: операционный микроскоп, ультразвуковой дезинтегратор и микрохирургические инструменты», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.
Вмешательство было точным и безопасным. Уже через пять дней после операции у мужчины пропала большая часть симптомов. Его выписали и направили на амбулаторное лечение.
«Эта история — важный пример для всех нас. Опухоль мозга может проявляться самыми разными симптомами, которые люди часто списывают на усталость или возраст. Нельзя игнорировать постоянные головные боли, изменения в зрении, памяти или поведении», — отметил Сергей Найман.
Он призвал своевременно проходить диспансеризацию.