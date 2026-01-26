Мужчину с опухолью мозга размером с теннисный мяч спасли в больнице в Коломне

Специалисты Коломенской больницы избавили 72-летнего пациента от опухоли мозга размером с теннисный мяч. Новообразование обнаружили случайно — мужчина упал на улице и получил сотрясение мозга.

Его доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Во время компьютерной томографии у пациента выявили опухоль передней черепной ямки, которая росла из оболочек мозга.

По словам мужчины, он долгое время испытывал головную боль, головокружения, проблемы с памятью и зрением, однако не обследовался. Опухоль привела к отеку мозга и искажению реальности.