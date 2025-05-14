Мужчину с опухолью и отеком мозга спасли в больнице в Подольске

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли 30-летнего пациента с опухолью в головном мозге. Мужчину доставили в медицинское учреждение после эпилептического приступа.

Пациент находился в бессознательном состоянии. Позже выяснилось, что у него нарушены двигательные функции руки и ноги с правой стороны. Специалисты провели компьютерную и магнитно-резонансную томографии и обнаружили опухоль размером шесть на семь сантиметров. Кроме того, у мужчины развился отек мозга.

«Чтобы спасти пациента, мы провели микрохирургическое удаление менингиомы оболочки левой лобной области с интраоперационной навигацией», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.

Вмешательство длилось более четырех часов. Сейчас мужчина находится дома. Двигательные функции конечностей полностью восстановились.

По словам врачей, эпилептический приступы у пациента больше не повторятся.