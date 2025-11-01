Мужчину с опасным сужением коронарной артерии спасли в больнице в Люберцах

Житель Подмосковья обратился в центральную поликлинику Люберецкой больницы с жалобами на боли в сердце и одышку. Кардиолог провел тщательный осмотр 70-летнего пациента.

В рамках обследования выяснилось, что кровообращение сердечной мышцы значительно снижено. Проведенная электрокардиограмма подтвердила предположения доктора.

Вызванная в поликлинику скорая помощь незамедлительно доставила мужчину в сосудистый центр Люберецкой больницы. Пациенту провели ангиографию, которая показала сужение коронарной артерии и позволила определить точные место и размер пораженного участка.

«Пациенту выполнили баллонную ангиопластику — когда в сосуд к месту его сужения доставляется специальный баллон в сложенном состоянии. При его раздувании сосуд расширяется и кровоток восстанавливается. А затем мужчине установили стент», — пояснил рентген-хирург Михаил Кричман.

Своевременное вмешательство позволило не допустить развития инфаркта.

Сейчас жизни пациента ничто не угрожает, он продолжает лечение в стационаре. Скоро его выпишут.

Врачи призывают регулярно проходить диспансеризацию. Запись на обследование доступна на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или при помощи бота в Telegram.