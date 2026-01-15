Мужчину с опасным скоплением жидкости возле сердца спасли в больнице в Истре

Врачи Истринской больницы спасли 65-летнего мужчину, у которого возле сердца скопилось около литра жидкости. В медицинское учреждение он поступил в критическом состоянии.

Во время обследования специалисты выяснили, что у пациента развились острая сердечная недостаточность и одышка. Это состояние требовало немедленного перикардиоцентеза. При этой процедуре иглу и катетер вводят в полость сердечной сумки для ликвидации избыточной жидкости.

«Пациент был помещен в реанимацию, и нам в экстренном порядке пришлось выполнить пункцию перикарда. В ходе вмешательства под контролем УЗИ мы выкачали 1320 миллилитров геморрагической жидкости — то есть крови. После этого мужчине стало легче, он начал нормально дышать, и его жизни уже ничего не угрожало», — рассказал хирург Александр Волчков.

Жизни мужчины ничто не угрожает. Его выписали в стабильном состоянии.