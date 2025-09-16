Мужчину с опасным поражением мозга спасли в сосудистом центре в Мытищах

Специалисты регионального сосудистого центра Мытищинской больницы спасли 75-летнего мужчину с серьезным поражением сосудов. Пациент жаловался шум в ушах и головокружение.

Пенсионер ранее перенес инсульт. Врачи провели обследование и выявили у пациента поражение сосудов, которые обеспечивают приток крови к головному мозгу, шее и рукам.

Сужение правой внутренней сонной артерии составило 80%. Закупорка в левой достигла 10 сантиметров. Состояние мужчины потребовало проведения вмешательства в несколько этапов. Сначала хирургам пришлось удалить атеросклеротическую бляшку из внутренней сонной артерии, а затем приступили ко второй части операции.

«Учитывая значительную протяженность закупорки общей сонной артерии, было выполнено подключично-сонное шунтирование. Такой метод восстановления кровотока применяют в сложных сосудистых ситуациях, когда традиционные вмешательства для устранения ишемии невыполнимы или слишком опасны. Нам удалось создать обходной путь для кровоснабжения головного мозга, полностью заменив перекрытый участок артерии искусственным протезом на протяжении 10 сантиметров», — отметил хирург Зафар Касымов.

Вмешательство прошло успешно. Врачи устранили риск повторного инсульта.

Медик напомнил способы распознать острое нарушение кровообращения головного мозга: онемение и слабость в конечностях, проблемы с речью и ее восприятием, нарушение зрения, головокружение, сильная головная боль и затруднения во время ходьбы.

При возникновении хотя бы одного из симптомов следует незамедлительно позвонить по номеру 112 и зафиксировать время.

Чтобы снизить риск инсульта, необходимо правильно питаться, регулярно заниматься спортом, отказаться от курения и употребления спиртного. Кроме того, следует держать под контролем артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови.