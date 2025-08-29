Мужчину с опасным нарушением сердечного ритма спасли в больнице в Домодедове

Врачи Домодедовской больницы спасли 62-летнего мужчину с нарушением сердечного ритма. Бороться с патологией пациент решил при помощи спиртного и выпил пять бутылок красного сухого вина.

Самочувствие мужчины, однако, лишь ухудшилось.

«В ходе обследования была диагностирована фибрилляция предсердий — нарушение сердечного ритма, при котором верхние камеры сердца сокращаются хаотично и слишком быстро, а не согласованно. Было принято решение назначить бета-блокаторы и антикоагулянты», — рассказал заведующий кардиологическим отделением Домодедовской больницы Павел Краснов.

По словам врача, если бы пациент обратился к врачам позже, у него мог произойти инсульт. Большая доза спиртного, в свою очередь, могла поспособствовать развитию острого панкреатита.

Сейчас мужчина продолжает лечение в стационаре, его состояние улучшилось.

Медики призывают отказаться от употребления алкоголя.