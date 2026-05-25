Мужчину с опасной травмой спины спасли в больнице в Истре

Врачи Истринской больницы помогли мужчине, который в течение пяти лет страдал от онемения ног и болей в спине. Оказалось, что его состояние связано со старой травмой.

Даже расстояние около 100 метров было для него непреодолимым — он вынужден был останавливаться.

МРТ показала грыжу межпозвонкового диска и смещение позвонка относительно нижележащего. Это состояние можно было скорректировать только при помощи операции, причем высокотехнологичной.

«Мы выполнили стабилизацию позвоночного сегмента специальной металлополимерной системой, что позволило устранить патологическую подвижность и надежно зафиксировать позвонки в правильном положении. Данная операция была произведена из минимального разреза. Это очень важно, ведь травматизации окружающих тканей практически не было, что благотворно сказалось на восстановлении пациента после операции и помогло быстро поставить пациента на ноги и сократить срок его госпитализации», — рассказала нейрохирург Екатерина Дадаева.

Биомеханику позвоночника удалось восстановить. Пациента выписали, он продолжит лечение амбулаторно и скоро начнет реабилитацию.

Мужчина чувствует себя лучше и благодарит специалистов.