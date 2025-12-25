Мужчину с опасной патологией сустава спасли в больнице в Реутове

Врачи травматологического отделения Реутовской больницы помогли 47-летнему мужчине с болезнью Бехтерева снова начать ходить. Пациент страдал от сильных болей.

Кроме того, левый коленный сустав мужчины изменился в размерах.

«Болезнь Бехтерева характеризуется поражением, в первую очередь, позвоночного столба, когда вся хрящевая соединительная ткань, обуславливающая подвижность позвоночника, заменяется на костную. В особо тяжелых случаях проявление этой болезни затрагивает также крупные суставы: локтевые, коленные, тазобедренные», — отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации стационара Кирилл Ветров.

При тяжелом течении заболевания у пациента развивается хроническая почечная недостаточность.

Мужчине было необходимо срочно провести эндопротезирование сустава. План лечения составила мультидисциплинарная команда.

«Травматолог должен был спланировать операцию так, чтобы минимизировать кровопотерю и не усугубить анемию на фоне болезни почек. Нефролог — скорректировать график диализа для оптимальной подготовки пациента к операции и после нее. Главная ответственность легла на анестезиолога-реаниматолога, которому предстояло обеспечить сложное обезболивание и предотвратить опасные осложнения», — пояснил Кирилл Ветров.

Пациента быстро подготовили к вмешательству, которое он перенес благополучно.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию — он уже начал делать первые шаги без боли.