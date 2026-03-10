Мужчину с опасной инфекцией сосудистого протеза спасли в больнице в Мытищах

Врачи Мытищинской больницы провели уникальную операцию, спасая пациента с опасной инфекцией сосудистого протеза. Мужчину 65 лет привезли в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии.

Синтетический протез между аортой и бедренными артериями ему установили два года назад, однако со временем вокруг импланта образовался обширный гнойник. Абсцесс достиг таких размеров, что пережал мочеточник, из-за чего почка перестала функционировать, а также возник риск внутреннего кровотечения.

«Нам предстояло провести многоэтапную операцию, в ходе которой надо было удалить инфицированный протез, а затем заменить его аутовенозным кондуитом — новым сосудистым протезом из собственных вен пациента. Мы осуществили забор поверхностных бедренных вен от паха до подколенной области на обеих ногах. Из них мы сформировали новый бифуркационный протез для замены зараженного синтетического. Такие трансплантаты наиболее устойчивы к инфекции», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Казбек Чельдиев.

Операция длилась около девяти часов.

После завершения вмешательства мужчина поступил под наблюдение реаниматологов. Поскольку блок левой почки сохранялся, урологи установили пациенту дренаж для оттока мочи.

Восстановление шло быстро — уже на 11-е сутки после контрольных обследований пациента выписали.