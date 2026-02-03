Сегодня 16:22 Мужчину с опасной грыжей позвоночника спасли в больнице в Истре 0 0 0 Фото: Истра. Истринская клиническая больница / Медиасток.рф Подмосковье

Больницы

Истра

Врачи

Медицина

Специалисты Истринской больницы провели 42-летнему пациенту уникальную операцию на позвоночнике. У мужчины ранее обнаружили опасную грыжу.

Пациент жаловался на нарастающую слабость в ногах и сильные боли. Его осмотрел невролог, который назначил проведение МРТ. По результатам исследований мужчину передали в руки нейрохирургов. «Причиной этих симптомов стала огромная секвестрированная грыжа поясничного отдела позвоночника, которая практически полностью перекрывала весь спинномозговой канал и сдавливала нервные корешки», — рассказал нейрохирург Николай Карпов.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области 2/2

Пациенту потребовалась операция, во время которой специалисты провели микродекомпрессию, а также удалили разрушенную часть диска.

«Если бы мы не оперировали пациента и оставили все как есть, этот секвестр продолжал бы сдавливать нервные корешки, и в итоге пациент потерял бы возможность ходить», — пояснил врач. Вмешательство, требовавшее ювелирной точности, длилось около часа. Уже через сутки мужчина смог встать и начал передвигаться под контролем специалистов. Позже пациента выписали. Двигательные функции полностью восстановились, поэтому реабилитация ему не требуется.