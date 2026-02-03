Мужчину с опасной грыжей позвоночника спасли в больнице в Истре
Специалисты Истринской больницы провели 42-летнему пациенту уникальную операцию на позвоночнике. У мужчины ранее обнаружили опасную грыжу.
Пациент жаловался на нарастающую слабость в ногах и сильные боли. Его осмотрел невролог, который назначил проведение МРТ. По результатам исследований мужчину передали в руки нейрохирургов.
«Причиной этих симптомов стала огромная секвестрированная грыжа поясничного отдела позвоночника, которая практически полностью перекрывала весь спинномозговой канал и сдавливала нервные корешки», — рассказал нейрохирург Николай Карпов.
Пациенту потребовалась операция, во время которой специалисты провели микродекомпрессию, а также удалили разрушенную часть диска.
«Если бы мы не оперировали пациента и оставили все как есть, этот секвестр продолжал бы сдавливать нервные корешки, и в итоге пациент потерял бы возможность ходить», — пояснил врач.
Вмешательство, требовавшее ювелирной точности, длилось около часа. Уже через сутки мужчина смог встать и начал передвигаться под контролем специалистов.
Позже пациента выписали. Двигательные функции полностью восстановились, поэтому реабилитация ему не требуется.