Мужчину с обильным кровоизлиянием в мозг спасли в больнице в Орехово-Зуеве

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 34-летнего мужчину с кровоизлиянием в полушарие головного мозга. Пациент поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии.

У мужчины долгое время было внутричерепное давление. Гематома находилась в глубоких отделах теменной доли. Пациенту потребовалась срочная операция.

«Чтобы удалить гематому, необходимо было выполнить краниотомию — временное удаление части черепа для доступа к мозгу. <…> Работая обычной техникой можно было бы повредить оболочки головного мозга, что в свою очередь могло бы привести к тяжелым последствиям» — пояснил нейрохирург Сардорбек Сабиров.

Объем гематомы составлял 65 миллилитров.

После вмешательства пациент два дня провел в реанимации, а затем его перевели в профильное отделение. Мужчина уже вернулся домой и приступил к курсу реабилитации.