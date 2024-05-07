Мужчину с ножевым ранением сердца спасли в больнице в Лобне | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 10:45 Мужчину с ножевым ранением сердца спасли в больнице в Лобне Медиасток.рф

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Пациент 48 лет поступил в Лобненскую больницу в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями. Один из ударов пришелся на сердце.

Врачи обследовали пациента и выявили у него повреждение перикарда сердца и ранение, проникающее в полость левого желудочка. Кроме того, были задеты левое плечо, подмышечная область и зона паха. В экстренном порядке пациенту провели операцию.

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«Для спасения жизни мы вскрыли грудную клетку и перикард — сердечную оболочку. Ушили ранение и установили дренажи. Потом остановили кровотечение и зашили оставшиеся раны. В связи с кровопотерей дополнительно провели переливание крови», — рассказал врач-хирург Лобненской больницы Муратали Керимкулов.

Пациент две недели провел в реанимации и только после этого его перевели в терапевтическое отделение. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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