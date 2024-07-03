Мужчину с ножевым ранением артерии спасли в амбулатории Видного

Пациента с ножевым ранением артерии спасли во врачебной амбулатории «Горки Ленинские». Мужчину доставили в медицинское учреждение прохожие, которые обнаружили его на улице в крови.

По словам медицинского персонала, пострадавший жаловался на головокружение, потемнение в глазах и слабость. Он получил удар ножом в предплечье в ходе драки, что привело к повреждению лучевой артерии и сильному кровотечению.

Врачи и медсестры амбулатории, включая Оксану Курбанмагомедову, не теряли времени и приступили к неотложным мероприятиям по остановке кровотечения, стабилизации давления и поддержанию жизненно важных показателей.

После экстренной операции в стационаре по сшиванию раненных сосудов и мышц, мужчина был передан на амбулаторное наблюдение.

Заведующий травматологическим отделением больницы Ибрагим Абакаров отметил профессионализм и грамотные действия медиков, благодаря которым удалось спасти жизнь пострадавшего.

«Сегодня он уже находится под амбулаторным наблюдением врачей», — добавил Ибрагим Абакаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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