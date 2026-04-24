Мужчину с непроходимостью пищевода спасли в больнице в Кашире

В Каширскую больницу поступил пациент с жалобами на затруднение глотания, рвоту и ощущение инородного тела в горле. По словам мужчины, неприятные симптомы появились за два дня до обращения, после того, как он съел курицу.

Гастроскопия показала, что просвет пищевода полностью перекрыт плотным пищевым комком. Состояние требовало срочного вмешательства, и пациента госпитализировали для проведения операции.

«Самая серьезная опасность, которую таит в себе плохо пережеванная еда, — это асфиксия. Инородное тело может полностью перекрыть дыхательные пути, и человек просто задохнется. Второй риск — перфорация пищевода и нагноение органов грудной клетки. Это может произойти в том случае, если внутри застрянет твердая пища или, например, кости — как от рыбы, так и от мяса», — отметила врач-эндоскопист Марина Дадашева.

Специалисты с помощью эндоскопического оборудования раздробили комок и извлекли его без разрезов. После вмешательства проходимость пищевода полностью восстановилась.

Состояние пациента быстро улучшилось, симптомы исчезли, и вскоре его выписали под амбулаторное наблюдение.

Медики напоминают, что подобные случаи чаще всего связаны с поспешным приемом пищи. Специалисты рекомендуют не отвлекаться во время еды, тщательно пережевывать продукты до мягкой консистенции и делать не менее 20–30 жевательных движений.

Если же возникает ощущение застрявшей пищи или другие тревожные симптомы, важно не откладывать обращение за профессиональной помощью.