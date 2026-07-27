Мужчину с нарушением кровообращения в мозге спасли в больнице в Жуковском

В приемное отделение Жуковской областной клинической больницы доставили 43-летнего мужчину с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Компьютерная томография подтвердила диагноз: тромб в сосудах коры головного мозга блокировал кровоток.

Как рассказал заведующий реанимационным блоком Вячеслав Грибанов, пациент гулял с супругой на природе, когда внезапно потерял устойчивость и начал заваливаться на левый бок. Жена заметила асимметрию лица и немедленно вызвала скорую, которая оперативно доставила пострадавшего в клинику.

«По срокам уложились в так называемое „окно спасения“, или „терапевтическое окно“ — критический временной промежуток с момента появления первых симптомов, в течение которого лечебные мероприятия максимально эффективны, так как позволяют спасти часть пораженной зоны головного мозга», — рассказал специалист.

Пациент поступил в стационар в течение часа от начала заболевания. Мультидисциплинарная команда — невролог, рентгенолог, эндоваскулярный хирург — провела тромбоэкстракцию и аспирацию тромба из бифуркации артерии (места ее разделения на ветви), полностью восстановив кровоснабжение. Двое суток мужчина провел в реанимации под наблюдением, затем был переведен в неврологическое отделение без признаков слабости или паралича. В итоге пациент выписан без неврологического дефицита для прохождения второго этапа реабилитации.

Врачи напоминают: при внезапной слабости или онемении половины тела, нарушении речи, зрения, координации или сильной головной боли необходимо немедленно вызывать скорую. Быстрая диагностика и лечение в пределах терапевтического окна многократно повышают шансы на полное восстановление.