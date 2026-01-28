Мужчину с множественными переломами лицевых костей спасли в больнице в Жуковском
Специалисты Жуковской больницы восстановили лицо 44-летнему мужчине, пострадавшему после падения со снегохода. В учреждение пациента привезли в тяжелом состоянии.
Врачи выявили у мужчины перелом нижней зоны лица с множественными осколками, а также переломы лобной кости.
Было решено провести вмешательство, которое продолжалось почти семь часов. Специалисты буквально собрали лицо заново.
«В ходе нейрохирургического этапа через коронарный доступ врачи удалили костные отломки лобной кости, провели ревизию лобной пазухи с удалением слизистой оболочки и задней стенки, удалили заднюю стенку пазухи и всю слизистую оболочку, включая слизистую оболочку лобно-носового канала», — отметил заместитель главного врача по хирургии Александр Архаров.
После этого врачи заполнили аутокостной крошкой просвет пазухи, ушили дефект твердой мозговой оболочки, восстановили часть глазницы, контуры орбит, части верхней и нижней челюсти, которые зафиксировали титановыми пластинами.
Операция прошла успешно. Пациента уже выписали, позже ему предстоит пройти реабилитацию.