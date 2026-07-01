Мужчину с металлической крышкой в пищеводе спасли в больнице в Красногорске

Врачи Красногорской больницы оказали экстренную помощь мужчине, который случайно проглотил металлическую крышку от бутылки с газированным напитком. Инородный предмет застрял в пищеводе и мог привести к тяжелым осложнениям.

Пациент налил себе газировку, не заметив, что во время игры дочь бросила в стакан металлическую крышку. Выпив напиток залпом, мужчина проглотил и посторонний предмет. Из-за острых краев крышка зафиксировалась в пищеводе.

«Представляющее смертельную угрозу инородное тело было извлечено с помощью специальных эндоскопических щипцов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медиков вмешательство заняло всего несколько минут», — пояснила заведующая эндоскопическим отделением Юлия Шашкова.

Пациенту удалось избежать серьезных последствий. Если бы крышка оставалась в пищеводе дольше, она могла повредить его стенки и вызвать кровотечение или воспалительный процесс. Кроме того, существовал риск смещения предмета в дыхательные пути с развитием удушья, проникновением инфекции через поврежденную слизистую, а также образованием рубцов, способных впоследствии затруднить глотание.

После оказания медицинской помощи мужчину выписали домой. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.