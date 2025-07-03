Мужчину с меланомой размером 40 сантиметров спасли в больнице в Луховицах

Фото: Хирург Луховицкой больницы Артур Рамазанов: после удаления опухоли у пациента появились шансы на продление жизни / Луховицкая больница

Врачи Луховицкой больницы спасли 50-летнего мужчину с огромной меланомой на правом бедре. Размеры образования достигали 40 сантиметров в длину и 20 сантиметров в ширину.

Пациента доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии на машине скорой помощи. Полгода назад на ноге пациента возникла язва. Кроме того, у него развилась сильная слабость, однако он не решался обратиться за помощью.

Врачи осмотрели кровоточащее образование, провели диагностику и выяснили, что речь идет о четвертой стадии меланомы с матастазами на коже и в лимфоузлах.

«Мы провели широкое иссечение опухоли с последующей пластикой из кожной ткани пациента. До операции и в послеоперационный период ему также проводили специфическую терапию, переливание крови. В итоге у мужчины повысился в крови гемоглобин, и улучшилось общее самочувствие», — рассказал заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии для онкологических больных и хирургических методов лечения Луховицкой больницы Артур Рамазанов.

Образцы опухоли направили на гистологию, по результатам которой специалисты разработают дальнейшую тактику лечения.

Рамазанов подчеркнул, что операция дала пациенту шансы не только на продление жизни, но и на значительное улучшение ее качества.

Сейчас состояние мужчины удовлетворительное, он готовится к выписке.

Врачи напоминают, что регулярные профилактические осмотры позволяют выявить возможные патологии и заболевания на ранней стадии.

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