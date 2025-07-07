Мужчину с крупной внутримозговой гематомой спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 56-летнего мужчину с крупной внутримозговой гематомой. В медицинское учреждение его привезли в состоянии комы.

Специалисты провели пациенту компьютерную томографию и обнаружили гематому объемом почти 70 миллилитров, возникшую в результате геморрагического инсульта. Мужчине потребовалась экстренная операция, в рамках которой использовалось новейшее нейрохирургическое оборудование.

«Гематома из себя представляла несколько крупных сгустков, которые последовательно были извлечены при помощи аспиратора. Через несколько часов пациент пришел в сознание. Речевые и двигательные функции начали возвращаться», — пояснил врач-нейрохирург Сергиево-Посадской больницы Амрах Магеррамов.

По словам специалиста, вмешательство оказалось своевременным, так как состояние пациента ухудшалось с каждой минутой.

Через 10 дней мужчину выписали с удовлетворительным самочувствием. Ему предстоит пройти реабилитацию.