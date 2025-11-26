Мужчину с кровоточащей опухолью носа спасли в больнице в Подольске

Мужчина в возрасте 34 лет обратился за помощью в больницу в Подольске. Он жаловался на заложенность и незначительные кровянистые выделения из правой половины носа. У него выявили доброкачественную опухоль.

Ранее у мужчины диагностировали капиллярную гемангиому. Это доброкачественная опухоль носа, которая за небольшое время выросла до значительных размеров.

«Пациенту требовалась операция, которую мы выполнили в тот же день. Используя эндоскопическое оборудование, мы успешно смогли удалить патологические ткани», — рассказал оториноларинголог Подольской больницы Андрей Морохай.

Пациента выписали домой после операции, он будет проходить лечение амбулаторно. Все симптомы пропали, а на повторном приеме не нашли признаков рецидива.