Мужчину с критическим уровнем сахара в крови спасли в Красногорской больнице

Врачи Красногорской больницы спасли 25-летнего мужчину с диабетом первого типа, которому стало плохо после трех рюмок крепкого алкоголя. Пациент жаловался на рвоту и сильную жажду.

Врачи измерили уровень глюкозы в крови мужчины и выявили у него гипергликемию. Это состояние представляло опасность для жизни.

Еще в детстве ему поставили инсулиновую помпу для купирования симптомов. Это создало иллюзию выздоровления, поэтому пациент игнорировал рекомендации врачей и необходимость посещения у эндокринолога.

«Употребление крепкого алкоголя только ухудшило многолетнее бездействие, приведя к развитию жизнеугрожающих осложнений: диабетической нейропатии и ретинопатии. Из-за тяжести состояния пациент был сразу переведен в отделение реанимации. Лечение включало инсулинотерапию, внутривенные растворы, контроль сердечно-сосудистой системы», — пояснил заведующую первым терапевтическим отделением Красногорской больницы Ирина Азарова.

Когда состояние мужчины стабилизировалось, ему провели комплексное обследование, после которого специалисты скорректировали терапию, настроили помпу и дали советы по дальнейшему лечению.

Через несколько дней пациента выписали.