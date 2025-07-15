Мужчину с критическим повреждением стопы спасли в больнице в Мытищах
Врачи Мытищинской больницы спасли 30-летнего мужчину, которому на стопу упала бетонная плита. Пациент поступил в медицинское учреждение экстренно.
По словам мужчины, он получил травму во время проведения ремонтных работ.
«Кожа и все мягкие ткани как на тыльной стороне стопы, так и на всей подошвенной части отслоились. В открытой ране виднелся вывих сустава мизинца, а плюсневая кость, к которой он крепился, была сломана», — пояснил заведующий операционным блоком травматолог-ортопед Никита Поляков.
Повреждения могли привести к ампутации пальца. Было решено провести срочное вмешательство.
Врач тщательно промыл рану, удалил все омертвевшие ткани, а затем вправил вывих и с помощью спицы соединил мизинец со сломанной плюсневой костью. После этого хирург зашил раны и установил дренаж.
«Послеоперационный период протекал гладко, без гнойно-септических осложнений. Пациенту проводилось физиолечение, а также специальные терапии», — добавил Поляков.
Мужчину уже выписали. Позже ему предстоит пройти курс реабилитации.