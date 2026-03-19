Мужчину с керамическим осколком в глазу спасли в больнице в Коломне

Мужчина в возрасте 26 лет поступил в больницу в Коломне с проникающей раной глаза. Он получил травму во время гравировальных работ. Отлетевший осколок керамического диска отлетел в глаз и повредил роговицу.

В ходе диагностики у пациента выявили проникающую рану роговицы и травматическую катаракту правого глаза. Для спасения зрения ему удалили поврежденный хрусталик, а взамен имплантировали искусственный.

«Во время оперативного лечения в слоях хрусталика было обнаружено инородное тело, которое и стало причиной травмы, — плоский осколок размером один миллиметр. Он был извлечен из глаза вместе с хрусталиком», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Коломенской больницы Александр Крылов.

Операция прошла успешно, пациента уже выписали на амбулаторное наблюдение с хорошим прогнозом.