Мужчину с хронической ишемией нижних конечностей спасли в больнице в Мытищах

Врачи Мытищинской больницы спасли 55-летнего мужчину с хронической ишемией нижних конечностей. Пациент более года страдал от сильной боли в ногах.

За помощью он обратился только после того, как конечности побелели и стали холодными. Медики провели обследование и обнаружили полную закупорку подвздошных артерий.

«Мы провели пациенту хирургическое вмешательство, суть которого заключалась в замещении пораженного участка аорты и подвздошных артерий на специальный сосудистый протез. Операцию удалось выполнить через небольшой доступ, поэтому реабилитационный период для мужчины значительно сократился», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Казбек Чельдиев.

Пациент уже на вторые сутки смог встать и начать ходить, хотя обычно после подобного вмешательства это происходит только через три дня.

Мужчину скоро выпишут, после чего он продолжит амбулаторное лечение. Специалисты посоветовали ему бросить курить, а также дали советы по питанию.

Патологии на ранней стадии можно обнаружить во время профилактического осмотра и диспансеризации. Запись на прием доступна по номеру 122, через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», а также при помощи бота Дениса в Telegram.