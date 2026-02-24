Мужчину с химическим ожогом стоп спасли в больнице в Солнечногорске

Врачи Солнечногорской больницы спасли ноги 32-летнему мужчине, который поступил к ним с тяжелым химическим ожогом спустя сутки после инцидента на работе. Пациент случайно наступил в концентрированный раствор для обработки полов и провел в мокрой обуви целый день.

Только когда он перестал чувствовать ноги и не смог ходить, мужчина решил вызвать скорую помощь.

«При поступлении у мужчины был диагностирован химический ожог третьей степени обеих стоп. Подошвы покрывали пузыри с гнойным содержимым, наблюдался выраженный отек. Немедленно была проведена хирургическая обработка: иссечены все некротические ткани. Назначено комплексное лечение и ежедневные перевязки», — пояснил врач-хирург первого хирургического отделения Солнечногорской больницы Михаил Строителев.

Заживление повреждений проходит без осложнений.

Мужчину уже выписали из стационара, он продолжает лечение амбулаторно. Врачи уверены, что он полностью восстановится и вернется к нормальной жизни.

Этот случай служит напоминанием о том, что даже кратковременный контакт с химикатами может обернуться серьезной угрозой, если вовремя не принять меры. Промедление с обращением за профессиональной помощью способно стоить человеку здоровья.