Мужчину с гвоздем в черепе спасли в МОНИКИ

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского экстренно госпитализировали мужчину с тяжелым и потенциально смертельным ранением глаза. Пострадавшего доставила бригада скорой помощи.

В область глаза пациента проник металлический гвоздь, который прошел через сложные анатомические зоны и остановился в глубине черепа.

«Основная проблема была в том, что гвоздь вошел очень глубоко, рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило летальным исходом. Поэтому важно было действовать предельно аккуратно, для этого врачи провели консилиум, в котором приняли участие офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги», — отметил врач-офтальмолог МОНИКИ Александр Богатырев.

После выработки тактики оперативного вмешательства хирурги аккуратно извлекли инородное тело, а затем восстановили поврежденные ткани глаза.

Медикам удалось не только спасти жизнь пациента, но и сохранить его зрение.

После стабилизации состояния мужчину выписали, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно по месту жительства.