Мужчину с грыжей желудка размером 10 сантиметров спасли в Одинцове

Пациент 48 лет поступил в стационар Одинцовской больницы с жалобами на боли в животе и проблемы с дыханием. Врачи сделали рентген и увидели, что желудок мужчины находится в грудной полости из-за огромной грыжи размером 10 сантиметров.

Грыжа сдавливала внутренние органы, доставляя боль и дискомфорт пациенту.

«Мы провели операцию по удалению грыжи. После того как желудок опустился в живот, в нем нашли отверстие до пяти сантиметров. Все содержимое желудка поступало в грудную полость больного, это угрожало его жизни», — рассказала заместитель главного врача по хирургической помощи Одинцовской областной больницы Василина Лесовик.

Врачам пришлось удалить пораженную часть желудка и укрепить переднюю стенку брюшной полости. Также установили дренаж и удалили жидкость из легких.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

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