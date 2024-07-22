Мужчину с грыжей желудка размером 10 сантиметров спасли в Одинцове
Пациент 48 лет поступил в стационар Одинцовской больницы с жалобами на боли в животе и проблемы с дыханием. Врачи сделали рентген и увидели, что желудок мужчины находится в грудной полости из-за огромной грыжи размером 10 сантиметров.
Грыжа сдавливала внутренние органы, доставляя боль и дискомфорт пациенту.
«Мы провели операцию по удалению грыжи. После того как желудок опустился в живот, в нем нашли отверстие до пяти сантиметров. Все содержимое желудка поступало в грудную полость больного, это угрожало его жизни», — рассказала заместитель главного врача по хирургической помощи Одинцовской областной больницы Василина Лесовик.
Врачам пришлось удалить пораженную часть желудка и укрепить переднюю стенку брюшной полости. Также установили дренаж и удалили жидкость из легких.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
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