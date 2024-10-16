Мужчину с грыжей и острой болью спасли в больнице Зарайска

В больницу Зарайска поступил 43-летний мужчина с болью в паховой области. Врачи обнаружили у него грыжу, которая не лечилась более четырех лет.

После проведения диагностики специалисты зафиксировали сильное и обширное ущемление крупной пахово-мошоночной грыжи.

«Консервативные методы не смогли вернуть грыжу на место, поэтому мы провели операцию. В ходе хирургического вмешательства мы восстановили анатомическое расположение органов. Чтобы предотвратить рецидив грыжи, мы провели пластику брюшной стенки с использованием сетчатого импланта. Если бы пациент не обратился за медицинской помощью вовремя, он мог бы лишиться части кишечника из-за некроза», — прокомментировал заведующий хирургическим отделением больницы Зарайска Павел Комаров.

Имплант будет выполнять функции ослабленной брюшной стенки и обеспечивать надежную поддержку органов и тканей. Мужчину выписали из больницы, но он продолжит находиться под наблюдением хирурга.

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