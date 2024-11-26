Мужчину с частичным некрозом поджелудочной спасли в больнице в Раменском

Мужчина в возрасте 44 лет поступил в больницу в Раменском в тяжелом состоянии. Он жаловался на сильную боль в верхней части живота. Врачи выявили у пациента острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы.

Состояние мужчины осложнялось частичным некрозом тканей органа и кистой объемом три литра.

Панкреатит у пациента выявляли ранее, однако он не соблюдать рекомендации врача. Это привело к серьезным осложнениям.

По словам хирурга Алексея Лотова, мужчине провели операцию — через небольшие проколы ему установили специальный дренаж для отвода жидкого содержимого из кисты. Благодаря этому удалось снять болевую реакцию предотвратить рецидивы. Через какое-то время новообразование полностью исчезнет.

«Вмешательство прошло успешно и без осложнений. Все жизненно важные процессы поджелудочной железы пациента восстановлены. В течение года в зависимости от его состояния дренаж будет удален», — сказал врач.

Мужчина готовится к выписке, в будущем ему придется соблюдать диету, чтобы не допустить рецидив.