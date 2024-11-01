Мужчину с 4-сантиметровым камнем в почке спасли в Орехово-Зуеве

Врачи Орехово-Зуевской больницы оказали экстренную помощь пациенту с огромным камнем в правом мочеточнике. Сейчас мужчину уже выписали из медицинского учреждения.

Пациента привезли в больницу с высокой температурой и жалобами на боль в пояснице. Проведя обследование, медики выяснили, что в пяти сантиметрах от мочевого пузыря находился четырехсантиметровый камень.

Немедленное удаление камня было невозможным, так как это грозило осложнениями для организма пациента. Специалисты установили в почку через небольшой прокол специальный дренаж, благодаря чему состояние мужчины сразу же улучшилось. Дренаж через некоторый промежуток времени был удален, а пациента отпустили домой.

Подобные случаи в медицинской практике встречаются очень редко. Но в это же самое время в больницу доставили 40-летнюю женщину, у которой камень такого же размера находился с другой стороны мочеточника.

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