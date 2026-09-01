Мужчину с болезнью Лайма и токсическим шоком спасли в больнице в Кашире

В инфекционное отделение Каширской городской больницы доставили мужчину, у которого несколько дней держалась высокая температура на фоне выраженной слабости, озноба и кашля. Как сообщили в Минздраве Подмосковья, пациент связывал резкое ухудшение состояния с недавним переохлаждением во время дождя, однако при врачебном осмотре медики обнаружили характерное покраснение в области укуса клеща.

Лабораторная диагностика подтвердила наличие антител к возбудителям клещевого боррелиоза (болезни Лайма), который развился в тяжелой форме.

«Состояние осложнялось инфекционно-токсическим шоком, провоцирующим нарушение кровообращения и, как следствие, работы внутренних органов. У пациента упало давление, наблюдались повреждение почек и признаки дыхательной недостаточности, а также снизилось количество эритроцитов, участвующих в свертывании крови», — пояснила заведующая инфекционным отделением София Тибилова.

Для вывода мужчины из критического состояния потребовалась немедленная госпитализация в реанимационный блок.

«Провели антибактериальную и инфузионную терапию, то есть внутривенно вводили растворы для поддержания функций организма, а также гормональную терапию и лечение для профилактики тромбообразования. Состояние пациента постоянно контролировали с помощью лабораторных и инструментальных исследований», — отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Алексей Соболев.

Комплексный курс лечения занял 19 суток. К моменту завершения терапии самочувствие больного полностью стабилизировалось, и врачи выписали его.

Для предотвращения отдаленных последствий пациенту назначили диспансерное наблюдение у терапевта, инфекциониста и невролога, а также регулярный лабораторный мониторинг показателей здоровья.

Специалисты медицинского учреждения настоятельно рекомендуют не игнорировать первые тревожные сигналы организма после контакта с клещом и обращаться за профессиональной помощью до развития осложнений.