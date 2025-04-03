Мужчину с аномалией развития жаберных щелей спасли в больнице в Долгопрудном

Врачи Долгопрудненской больницы сделали операцию 26-летнему мужчине с крупным образованием на шее. Медики во время осмотра выявили у пациента аномалию развития жаберных щелей.

Новообразование на шее мужчины было покрыто капсулой, а внутри содержало жидкость. Пару лет назад пациент заметил припухлость, котороя со временем увеличилась и начала доставлять ему неприятные ощущения.

Такие доброкачественные опухоли возникают из-за нарушений эмбрионального развития. В данном случае образование размером восемь на пять сантиметров сдавливало сосуды и пищевод, а также затрудняло приток крови к мозгу.

«Мы аккуратно выделили его среди окружающих кровеносных сосудов и удалили. Фрагменты образования были отправлены на гистологическое исследование», — рассказал заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

Через несколько дней после вмешательства пациента выписали.