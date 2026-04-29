Мужчину с аневризмой почечной артерии спасли в больнице в Домодедове

В Домодедове врачи регионального сосудистого центра при местной больнице оказали помощь пациенту с редкой и смертельно опасной патологией. Мужчину доставили бригадой скорой помощи с признаками почечного кровотечения.

Во время срочной диагностики медики выявили аневризму почечной артерии — серьезное нарушение, при котором стенка сосуда истончается и может разорваться в любой момент.

Подобные случаи в клинической практике встречаются нечасто, но требуют немедленного вмешательства из-за высокого риска кровопотери и осложнений, включая некроз тканей и инфекционные процессы. В стандартной ситуации при таком диагнозе нередко принимают решение об удалении поврежденного органа, однако в этот раз специалисты решили пойти по более щадящему пути и сохранить почку.

Вместо хирургического удаления врачи провели малоинвазивную процедуру — эмболизацию сосудов.

«Но данный случай не является рядовым, так как аневризма почечной артерии крайне редко встречается в клинической практике. Благодаря современному ангиографу — высокотехнологичному рентгеновскому аппарату, предназначенного для визуализации кровеносных сосудов, такие операции реальны. В результате данного малоинвазивного эндоскопического вмешательства аневризма значительно уменьшилась в размерах, и кровооснабжение почки пришло в норму», — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Леонид Гинзбург.

Сейчас пациент находится под наблюдением врачей урологического отделения. Его состояние оценивают как стабильное, угрозы жизни нет. Лечение продолжается.