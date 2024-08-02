Мужчину с 11-сантиметровым тромбом спасли в МОНИКИ

Мужчина с жалобами на тянущие боли в правых отделах живота и отек правой ноги обратился в МОНИКИ имени Владимирского. В результате обследования у пациента обнаружили подвижный тромб длиной 11 сантиметров в нижней полой вене.

Врачи пояснили, что нижняя полая вена является самой крупной веной в организме, проходящей через брюшную и грудную полости и впадающей в правое предсердие. В любой момент тромб мог переместиться в правые отделы сердца, а затем в легочную артерию и ее ветви.

В случае флотирующих тромбов критически важно провести своевременную и точную диагностику с использованием современных неинвазивных методов. Ультразвуковое дуплексное сканирование — один из них. Этот метод позволяет выявить даже незначительные отклонения в кровообращении нижних конечностей.

В отделении сосудистой хирургии пациенту выполнили тромбэктомию — операцию по удалению тромба, после чего установили специальный ловушку-фильтр. Процедуру осуществили малоинвазивным методом, используя доступ через яремную вену, что позволило провести катетер для удаления тромба.

Затем в нижнюю полую вену пациенту установили кава-фильтр, который предотвращает попадание тромбообразований в легочную артерию в случае дальнейшего прогрессирования заболевания.

Использование малоинвазивного подхода в хирургическом вмешательстве значительно сократило время реабилитации пациента. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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