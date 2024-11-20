Мужчину без сознания с травмой головы спасли в амбулатории в Видном

Мужчину без сознания с раной головы обнаружили прохожие в Видном. Его доставили в амбулаторию «Горки Ленинские», где медицинские специалисты оказали экстренную помощь.

По словам заведующего амбулаторией Мурада Курбанмагомедова, мужчина находился в бессознательном состоянии, кожа его была бледной, на голове имелась серьезная рана с активным кровотечением. Врачебная команда вызвала бригаду скорой помощи и, пока ожидали ее прибытия, остановила кровотечение и провела первичную хирургическую обработку раны.

Вскоре мужчина пришел в сознание и сообщил, что страдает эпилепсией. По его словам, приступ произошел на улице, в результате чего он потерял равновесие и упал, получив травму головы.

«В результате грамотных совместных действий нам удалось стабилизировать жизненно важные показатели пациента, и вскоре он был передан в руки бригады скорой», — рассказал Курбанмагомедов.

Специалисты подчеркивают, что эпилепсия — это хроническое заболевание мозга, проявляющееся потерей сознания, судорогами и колебаниями мышечных сокращений, что может привести к захлебыванию слюной. В случае появления подобного приступа важно немедленно вызвать скорую помощь.