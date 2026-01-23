Мужчине с застрявшим в ухе предметом восстановили слух в больнице в Видном

В Видновскую больницу обратился 24-летний пациент с жалобой на длительное снижение слуха в правом ухе. На приеме у лора в слуховом проходе обнаружили инородное тело.

Специалист аккуратно извлек предмет с помощью специального крючка. Им оказался фрагмент беруши. Увидев его, молодой человек вспомнил, что два года назад работал в очень шумном коллективе и пользовался приспособлениями.

Когда он вынимал их, то заметил, что одной части не хватает. Тогда он решил, что предмет был бракованным.

«Инородный предмет был извлечен без каких-либо сложностей, причем без анестезии. Пациент отметил, что теперь прекрасно слышит. Несмотря на двухлетнее пребывание фрагмента беруши в ухе, перепонка и слуховой проход за это время не пострадали», — пояснил оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.

В день процедуры пациент смог отправиться домой.

Врачи напоминают, что при любых проблемах со слухом не стоит затягивать с визитом к специалисту.