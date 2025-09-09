Мужчине с крупными подкожными кистами в ушных мочках помогли в больнице в Наро-Фоминске

Мужчина в возрасте 53 лет обратился за помощью в больницу в Наро-Фоминске с жалобами на крупные кисты в ушных мочках. Они росли на протяжение шести лет.

Как рассказали в региональном Минздраве, крупные атеромы не представляли опасности для здоровья, но при этом доставляли мужчине дискомфорт из-за их внешнего вида. Ранее мужчина пытался избавиться от кист самостоятельно, выдавливая содержимое, однако это только ухудшило положение.

Как рассказала хирург Вера Заречина, причиной атером могут стать механические повреждения сальной железы: фурункулы, порезы, ссадины и рубцы. Часто такие новообразования воспаляются и могут активно расти.

«Несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к полному удалению мочек с плохим косметическим эффектом. Однако в случае пациента все было не так плохо: мы удалили образования и наложили практически незаметные швы. Это важно, чтобы пациент чувствовал себя комфортно», — сказала она.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.